Egito eleva preços dos combustíveis e do gás de cozinha para ajudar economia

O Egito anunciou neste sábado aumentos acentuados nos preços do combustível e gás de cozinha como parte das reformas econômicas do país e medidas de austeridade projetadas para revisar a economia debilitada do país.

Os novos preços entraram em vigor na manhã de sábado, disse o Ministério do Petróleo em Comunicado.

Os preços do gás de cozinha aumentaram de 60 para 100 libras (de US$ 3,30 para US$ 5,60) por cilindro para uso comercial, aumento de mais de 60%, e de 30 para 50 libras (US$ 1,68 a US$ 2,80) por cilindro para uso doméstico.

A gasolina comum aumentou de 5 libras para 6,75 libras (de US$ 0,28 para US$ 0,38) por litro, ou um aumento de 34%.

Esta é a terceira vez que o governo aumenta os preços dos combustíveis desde que as medidas de austeridade foram anunciadas no final de 2015. A medida deve levar a inflação a acelerar ainda mais.

As autoridades anunciaram os aumentos enquanto os egípcios celebravam o Eid al-Fitr, o feriado que vem no final do mês sagrado do Ramadã. Elas temem que os aumentos possam causar protestos, assim como ocorreu quando houve aumento nas tarifas de metrô no Cairo em maio.

Nas últimas semanas, as autoridades aumentaram as tarifas de metrô em até 250%, água em até 45% e eletricidade em 26%.

As altas ocorrem em meio a um programa mais amplo de reformas econômicas, que incluiu o corte de subsídios, a imposição de um imposto sobre valor agregado e flutuação de moeda. As medidas foram destinadas a qualificar um período de três anos o valor de US$ 12 bilhões de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, que o Egito conseguiu em 2016.