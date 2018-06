Evento oferece 3,5 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Pelo menos 3.548 vagas de emprego serão oferecidas em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15), na quinta edição do EmpregarRS, evento promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas). Em Porto Alegre, são 421 oportunidades, enquanto municípios da Região Metropolitana disponibilizam 649 postos de trabalho.

O evento acontece das 9h às 16h em 81 agências Fgtas/Sine no Estado (veja abaixo a lista de vagas por município). Em Porto Alegre, o atendimento será realizado na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Rua Coronel Vicente, 281). Além da intermediação de mão obra e das entrevistas de emprego, haverá atividades de orientação sobre o mundo do trabalho.

Para agilizar o atendimento, ainda nesta quinta-feira (14), os trabalhadores podem retirar, antecipadamente, cartas de encaminhamento para participar das entrevistas no EmpregarRS. A emissão do documento pode ser feita pessoalmente, nas agências Fgtas/Sine, através do Portal Emprega Brasil ou do aplicativo Sine Fácil.

Na sexta, as cartas de encaminhamento serão fornecidas mediante distribuição de senha por ordem de chegada. Os trabalhadores interessados em se candidatar às vagas devem apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Para os empregadores interessados em disponibilizar vagas ou entrevistar trabalhadores no EmpregarRS, a orientação é cadastrar as oportunidades junto à Fgtas, através do site, presencialmente ou por telefone.

Confira o número de vagas por município: