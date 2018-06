Conselho de administração da BRF indicará Pedro Parente como presidente

O presidente do conselho de administração da BRF, Pedro Parente, vai ser indicado para assumir o comando da companhia. Uma assembleia geral extraordinária foi marcada para esta quinta-feira (14), ao meio-dia, para discutir este assunto, apurou o Estado com pessoas a par do assunto.

A ida de Parente para o comando da maior exportadora global de frango já tinha sido cogitada quando o executivo pediu demissão da Petrobras, há menos de duas semanas, antecipou o jornal O Estado de S. Paulo.

A empresa, que há dois anos registra prejuízo, está discutindo a reestruturação de seus negócios para reverter o resultado negativo.

Procurada, a BRF não comenta.