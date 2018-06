Fed confirma previsão e aumenta juros nos EUA para entre 1,75% e 2%

Agência Brasil

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, aumentou nesta quarta-feira (13) os juros básicos no país em 0,25%, para um patamar entre 1,75% e 2%, voltando a mostrar confiança no fortalecimento da economia americana.

Esta foi a segunda elevação dos juros de referência nos Estados Unidos neste ano e, segundo o Fed, outras duas devem ocorrer até o fim de dezembro. "As informações recebidas desde maio indicam que o mercado de trabalho continuou se fortalecendo e que a atividade econômica aumentou em um ritmo sólido", afirmou o Fed em comunicado ao término da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês), que dirige a política monetária no país.

A decisão foi tomada de forma unânime, com oito votos a favor e nenhum contra. O Fed também melhorou a previsão de crescimento econômico dos EUA para este ano dos 2,7% calculados em março para 2,8% e previu que a inflação fechará 2018 em 2,1%, em vez de 1,9%, como analisou três meses atrás.

Em relação a 2019, o banco central americano manteve a previsão de crescimento em 2,4% e elevou a de inflação de 2% para 2,1%. Segundo a instituição, o índice de desemprego continuará em um nível próximo ao pleno emprego ? de 3,6% para 2018 e 3,5% para 2019.