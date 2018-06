Asun vai abrir supermercado em Eldorado do Sul em novembro

Paulo Egídio

A rede gaúcha de supermercados Asun prepara um novo investimento para a região metropolitana de Porto Alegre. Uma nova unidade da marca será inaugurada em Eldorado do Sul, na beira da BR-116 e próximo à saída para a Estrada do Conde. O estabelecimento deve entrar em operação ainda em 2018, na primeira quinzena de novembro.

De acordo com o diretor da Asun, Antonio Ortiz Romacho, a loja terá o perfil tradicional da marca: um supermercado de bairro, com 1,3 mil metros quadrados e oito caixas. A loja deve empregar 80 funcionários e tem pretensão de atender, além da população do município, moradores das ilhas do Guaíba e da Estrada do Conde, além de transeuntes da rodovia federal.

O empreendimento vinha sendo planejado para este ano desde 2016, levando em conta a conclusão da segunda ponte sobre o Guaíba. A última previsão do governo federal, no entanto, apontava para conclusão no segundo semestre de 2019 . “A expectativa (com a ponte) é de explodir a população de Eldorado. O deslocamento até o centro de Porto Alegre vai ser feito em minutos”, projeta Romacho.

A nova unidade será a 31ª loja do Asun no Rio Grande do Sul – atualmente, são 22 na região metropolitana e oito no litoral. Em abril, a empresa inaugurou, em Canoas, o Asun Center Igara, um centro comercial com mais de cinco mil metros quadrados - incluindo lojas e quiosques de serviços.