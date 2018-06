PIB da Alemanha é robusto, mas vai desacelerar com capacidade limitada, diz OCDE

O crescimento econômico da Alemanha é robusto, mas vai desacelerar ligeiramente devido a limitações de capacidade, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em seu relatório sobre o país, a instituição prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão se expanda 2,1% neste e no próximo ano - em 2017, a economia germânica cresceu 2,5%.

A OCDE vê o superávit em conta corrente da Alemanha permanecendo alto, ampliando-se para 8,3% do PIB em 2018, após ficar em 8,1% no ano passado, e, a partir de 2019, encolhendo para 7,9% do PIB.

No relatório, a organização também alertou sobre como o mercado de trabalho alemão tem uma fatia alta de empregos sob risco de automatização ou de mudanças substanciais. E instou a Alemanha a indexar a idade mínima legal para a aposentadoria à expectativa de vida no país como forma de lidar com seu 'problema' demográfico.