Obras do novo Pontal do Estaleiro devem ser entregues em 40 meses

Adriana Lampert

Após anos de debates e dezenas de alterações no projeto, o novo Pontal do Estaleiro deve começar a ser erguido em um intervalo de seis a oito meses, com previsão de entrega das obras em até 40 meses. Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o empreendimento terá 114 mil m² de área construída, incluindo shopping center com 25 mil m² de área bruta locável, capaz de abrigar 163 lojas em três pisos – sendo que a megastore da Leroy Merlin será uma das âncoras –, além de restaurantes, praça de alimentação e cinema.

No complexo também serão erguidos uma torre comercial – com 20 andares distribuídos em 84m – hotel com 141 unidades voltado para o segmento de lazer (que terá restaurante panorâmico, sala de fitness, sauna e piscina com borda infinita) e um hub da saúde conectado ao Hospital Moinhos de Vento, com consultórios e clínicas médicas, um centro de eventos, além de outros escritórios. A obra deverá ser entregue completa, com todos os empreendimentos prontos.

Também está prevista uma área verde pública (de 29 mil m²), chamada de Parque do Pontal, com 700m de orla, cujo projeto urbanístico está sendo executado pelo arquiteto e urbanista Guilherme Takeda, a partir de diretrizes emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). A ideia é contemplar a população com grandes áreas com gramados, arquibancadas, mirantes para apreciação do pôr do sol, dois píeres construídos para uso do antigo Estaleiro Só, pistas de caminhadas, playground temático, bem como uma trilha interpretativa do Memorial do Estaleiro Só (resgatando principais elementos históricos, a exemplo de obras de arte, monumentos e placas). “A principal contrapartida do empreendimento para o Município é a doação e execução do Parque Pontal”, afirmou o diretor Corporativo da BMPar, Ricardo Jornada, durante coletiva de imprensa ocorrida na manhã desta terça-feira (12), na Casa NTX.

Em vista do impacto viário, deverão ocorrer alterações (alargamento) na avenida Padre Cacique, para mitigar um futuro aumento de trânsito, bem como a construção de 3 km de ciclovia e de uma avenida interna, que circulará pelo empreendimento, permitindo a acessibilidade do parque. “Também as 1,6 mil vagas de estacionamento coberto devem ajudar a acomodar veículos que cheguem ao complexo”, destacou Jornada.