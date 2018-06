Petrobras é multada em R$ 5 milhões por vazamento na Bahia

A Petrobras foi multada em R$ 5 milhões pela Prefeitura de Candeias, município a 30 quilômetros de Salvador, Bahia, pelo vazamento ocorrido no último sábado (9), em um duto da estatal e que contaminou o manguezal na localidade conhecida como Pitinga, além do Rio São Paulo, no Distrito de Passé. Segundo a Petrobras, a limpeza da região está 90% concluída. Ao todo foram derramados três metros cúbicos de água oleosa no vazamento. A empresa não especificou o tipo do óleo.

"O lançamento do efluente causou danos ambientais que resultou além da contaminação da água no desequilíbrio na fauna local", informou a assessoria da prefeitura de Candeias, observando que uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura (Sema) foi ao local e constatou a "gravidade do acidente" para a região.

Segundo a Petrobras, "após a ocorrência, a companhia interrompeu imediatamente a operação dessa linha e iniciou a limpeza da área. Equipes especializadas em emergências e de monitoramento ambiental da Petrobras continuam trabalhando na região", explicou a companhia em nota, ressaltando que não houve vítimas no acidente - e que os órgãos ambientais foram notificados.