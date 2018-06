Conta de luz vai subir até 21,5% para consumidores atendidos pela RGE

A RGE atende 1,4 milhão de consumidores em 255 municípios do Rio Grande do Sul ANTONIO PAZ/arquivo/JC

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou aumento de 21,51% para as contas de luz das residências atendidas pela Rio Grande Energia (RGE), que integra o o grupo CPFL, mesmos donos da RGE-Sul. O aumento começa a valer a partir do dia 19, próxima terça-feira. A RGE atende 1,4 milhão de unidades consumidoras em 255 municípios do estado do Rio Grande do Sul.

A aprovação ocorreu na manhã desta terça pela diretoria da agência, em Brasília. Segundo a Aneel, o efeito médio do reajuste por grupos de consumo será o seguinte: aumento de 19,04% para clientes da alta tensão (indústrias), de 21,55% para consumidores de baixa tensão e de 20,58% para clientes da baixa tensão e alta tensão.

O reajuste faz parte da revisão tarifária periódica para reposicionar as tarifas cobradas dos consumidores, após análise dos custos eficientes e dos investimentos para a prestação dos serviços, em intervalo médio de quatro anos.