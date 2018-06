A Vale informou nesta segunda-feira (11), que o pagamento antecipado de US$ 690 milhões, pela venda de subproduto de cobalto à Wheaton e Cobalt 27, será pago integralmente na conclusão da transação. Desse total, US$ 390 milhões serão pagos pela Wheaton e US$ 300 milhões, pela Cobalt 27. Segundo o fato relevante, o valor equivale a 40% do investimento nominal de Voiseys Bay VBME (US$ 1,7 bilhão).

"A Vale permanece exposta a aproximadamente 40% da produção futura de cobalto de Voiseys Bay, na medida que detém os direitos de comercialização de 25% de sua produção futura de cobalto de Voiseys Bay e receberá aproximadamente 20% de pagamentos adicionais no stream de 75% de cobalto", informou a empresa.

O fato relevante acrescenta que, além dos US$ 690 milhões (pagamento antecipado), a Cobalt 27 e a Wheaton irão fazer pagamentos adicionais de 18% do preço de cobalto publicado pela Metal Bulletin para cada libra de cobalto acabado até que as amortizações do pagamento antecipado se encerrem. "Uma vez concluídas as amortizações, os pagamentos adicionais aumentarão para 22% do preço de referência de mercado do cobalto", acrescentou.

De acordo com o comunicado, "o 'stream' de cobalto é consistente com a estratégia da Vale de preservar sua opcionalidade em níquel, um elemento chave nos veículos elétricos. VBME irá estender a vida da mina de Voiseys Bay, liberando acesso para a Vale a reservas níquel, cobre e cobalto e, consequentemente, aumentando, em média, as produções anuais estimadas em aproximadamente 45 kt de níquel, 20 kt de cobre e 2,6 kt de cobalto."

A empresa acrescentou que "a fim de garantir uma transição suave da operação com lavra a céu aberto (open pit) para a subterrânea, a produção de níquel da mina de Voiseys Bay será mantida em 38 ktpa de 2018 até 2020, concluindo o ramp-up e atingindo 45-50 ktpa de níquel contido no concentrado a partir de 2024."

Segundo a Vale, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Wheaton terá direito a receber o cobalto acabado equivalente a 42,4% da produção futura de cobalto de Voiseys Bay, enquanto a Cobalt 27 terá direito a receber o cobalto acabado equivalente a 32,6% da produção futura de cobalto de Voiseys Bay.

O fato relevante acrescenta que as porcentagens de streaming serão reduzidas pela metade após a entrega acumulada de aproximadamente 54,8 milhões de libras para a Cobalt 27 e a Wheaton. Como resultado da redução do porcentual de streaming, tanto a Vale quanto os compradores estarão positivamente expostos à exploração de volumes adicionais de Voiseys Bay.

"A transação destrava uma importante opcionalidade nos EVs para a Vale e é consistente com a rigorosa disciplina de alocação de capital da companhia, na medida que reduz os riscos financeiros do projeto VBME", concluiu o comunicado.