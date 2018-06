Governo lamenta sobretaxa da China a frango brasileiro

Em nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores, Agricultura, e Indústria e Comércio Exterior, o Brasil disse que "lamenta" a decisão da China de impor tarifas de até 38% de carne de frango brasileira. A decisão do governo chinês de ampliar as tarifas para o frango de corte brasileiro desde o último sábado foi tomada em caráter preliminar, sob a alegação que a indústria daquele país foi substancialmente prejudicada pelas importações do produto brasileiro. Em 2016, as vendas de frango do Brasil para a China totalizaram US$ 1,05 bilhão, mas já em 2017, as exportações do produto para aquele país recuaram para US$ 800 milhões (mais de 20%).

Na sexta-feira, Pequim resolveu ignorar os apelos de Brasília e anunciou que vai aplicar medidas antidumping temporárias às importações. Quem comprar o produto do Brasil terá de pagar, desde o último sábado, tarifa de 18,8% a 38,4% sobre o valor das aquisições. Fonte do governo brasileiro disse que a decisão chinesa foi recebida com muita preocupação, pois tem "pouca consistência do ponto de vista técnico". Os principais elementos que justificariam a adoção de uma medida antidumping estão ausentes. A medida deve prejudicar os negócios externos de gigantes nacionais dos alimentos, como a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, uma das empresas mais dependentes da venda desse produto ao país asiático. Neste fim de semana, a companhia já sofreu forte queda de suas ações (de 7,49%, para R$ 21,51).

Também afetada pela medida, a JBS fechou em alta de 4,14%, a R$ 8,80. A diferença é que esta empresa, que controla a marca Seara, tem capacidade industrial nos EUA, país que está ganhando acesso ao mercado chinês justamente no momento em que ele se fecha para o Brasil. O principal argumento do governo brasileiro é que as exportações de frango não prejudicaram as empresas concorrentes locais, que seria um requisito obrigatório para a aplicação da medida antidumping pela China. "A participação das importações brasileiras representa cerca de 5% do mercado da China; e elas, em nenhum momento, foram responsáveis por deslocar as vendas internas de produto chinês, que cresceram continuamente ao longo do período da investigação", frisa a nota.

Esse argumento foi levado à China em recentes visitas dos ministros Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Blairo Maggi (Agricultura) e Marcos Jorge (Indústria, Comércio Exterior e Serviços). Também foi formalizado em documento. Mesmo assim, o antidumping provisório foi autorizado. Agora, o governo e as associações exportadoras de frango vão redobrar o trabalho para demonstrar que o dumping não se justifica.