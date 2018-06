Para agradar veganos, Google tira ovo de emoji de salada

O emoji de salada da nova versão do Androidé vegano: não tem mais ovo, apenasalface, pepino e alface. A mudança foi anunciada pela designer do Google JenniferDaniel em sua conta no Twitter. "Há muitas conversas sobre inclusão e diversidade no Google, então se você precisa de provas de que a empresa tem isso como prioridade, permita que eu direcione a sua atenção para esse emoji", escreveu.

A notícia gerou grande repercussão e alguma polêmica. No mesmo dia, a designerexplicou que amudança está alinhada com a definição de salada da UnicodeConsortium (organização que estabelece padrões para caracteres, símbolos e emojis). Outros emojis também mudaram de cara. Daniel explicou na rede socialque a empresa tem dado "mais amor" a eles. "Nossa cabra não estámais irritada. A tartaruga realmente precisava de um abraço. E demos ao emoji sorridente com um olho grande e outro pequeno umas medicações anti-ansiedade", escreveu.