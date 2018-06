Vendas de Dia dos Namorados devem crescer 8% na Capital

Pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre) projeta a intenção de consumo para o Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes para o varejo. A projeção é de que R$ 80 milhões sejam injetados no comércio da Capital, uma variação real de 8,74% em relação a 2017, quando as compras movimentaram R$ 73,5 milhões. O tíquete médio será de R$ 193,00, uma variação real de 1,1% quando comparado ao ano passado. A pesquisa foi realizada com consumidores acima de 18 anos, das classes A, B, C, D e E.

"Essa pesquisa revela uma movimentação favorável ao comércio. Por conta de alguns fatores, mas especialmente do clima, as vendas do vestuário e de peças mais pesadas de roupas estão acontecendo de uma forma mais lenta até então. O Dia dos Namorados pode representar uma retomada nas vendas, uma vez que os casais costumam se presentear com mais frequência e com um gasto mais elevado. Além disso, a data é próxima ao início do inverno, então as temperaturas estarão mais baixas, o que deve melhorar as vendas do comércio", explica o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

As roupas lideram a intenção de compras para quem vai presentear amanhã: 25% dos entrevistados vão escolher esses itens na hora da compra. Itens de perfumaria, cosméticos e maquiagem aparecem com 19,5%, seguidos por flores (10,5%) e calçados (9,8%). Um dado interessante é de que 6,3% irão presentear seu(sua) parceiro(a) com um jantar.

A forma de pagamento escolhida por 43% dos entrevistados é "à vista, em dinheiro", 23,3% irão comprar com cartão de débito; 21,3%, com cartão de crédito parcelado; 8,3%, em uma vez no cartão de crédito; e 6,5% irão optar por fazer compras no crediário.

A pesquisa também mostra que os namorados irão comprar os presentes muito próximo à data: 30% deles irão às compras amanhã, no próprio Dia dos Namorados; 21,3% comprarão na véspera; e 30,3%, na semana anterior. Apenas 21,9% dos consumidores comprarão com mais de uma semana de antecedência à data. O levantamento do Sindilojas mostra que as lojas de rua também seguem na preferência dos consumidores para as compras do 12 de junho, com 49% das escolhas. O comércio de shopping, por sua vez, é preferido por 39,3% dos namorados, e a internet aparece com 5,5% da intenção de consumo.