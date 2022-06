Violência policial nas favelas é tema de espetáculo no Sesc Canoas

Parte da programação nacional do projeto Palco Giratório, a peça A mulher arrastada chega ao Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340) neste sábado (4), às 19h. Os ingressos para o espetáculo, disponíveis na bilheteria local, custam R$ 30,00 para o público em geral e R$ 15,00 para comerciários e beneficiários da meia-entrada.

Lançada em 2018, a montagem ilustra a história de uma mulher negra e pobre de 38 anos, mãe de quatro filhos biológicos e quatro adotivos, que é brutalmente alvejada pela Polícia Militar ao sair de casa, no Morro da Congonha (RJ), para comprar pão para sua família. Após o fato, seu corpo é atirado às pressas no camburão da viatura e arrastado ainda com vida em meio ao tráfego da capital fluminense, sob o olhar horrorizado de motoristas e pedestres.

Entrelaçando fatos verídicos e ficcionais, a peça-manifesto mostra a figura trágica de Cláudia reivindicando o que durante a cobertura jornalística do caso foi aos poucos apagado: o seu nome. Elemento este que foi substituído pela impessoal, violenta e cruel alcunha de “mulher arrastada”.