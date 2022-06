Recital gratuito da Ospa recebe o grupo Cordas ao Vento

Após uma pausa nas atividades, o grupo Cordas ao Vento volta a se apresentar na série Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A Sala de Recitais (Av. Borges de Medeiros, 1.501) recebe neste domingo (5), às 18h, a nova formação que reúne nomes como Érico Marques (oboé), João Senna (viola), Leonardo Bock (violino), Francisco Coser (violino) e Pablo Schinke (violoncelo), além da harpista convidada Maini Moreno.

O repertório tem início com uma peça barroca escrita pelo compositor Antonio Vivaldi, na qual a harpa é acompanhada pelo violino e pelo violoncelo. Em seguida, oboé e harpa trazem uma atmosfera neoclássica com o bucólico segundo movimento da Sonata para Oboé, de Camille Saint-Saëns. Outra composição do compositor, O carnaval dos animais, também é lembrada em O cisne.

O grupo executa ainda Miniaturas, do nacionalista tcheco Antonín Dvoák, e finaliza o concerto com Divertimento, de Bernhard Henrik Crusell, clarinetista e compositor sueco-finlandês.

A entrada é gratuita e acontece por ordem de chegada.