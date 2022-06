Pucrs oferece curso gratuito de regência com maestro norte-americano Eric Stark

Nos dias 14, 21 e 23 de junho acontece, na Igreja Universitária Cristo Mestre, Prédio 23 da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.681), uma Masterclass de Regência ministrada pelo maestro Eric Stark, da Butler University (EUA), com coordenação artística do maestro Marcio Buzatto, da Pucrs. Voltadas a regentes e estudantes de regência, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 14 de junho, pelo link

Durante as aulas, os alunos e alunas poderão experimentar a regência com o grupo residente, o Coral da Pucrs, e o pianista convidado, Daniel Benitz, sob a orientação de Stark. As obras do repertório contam com compositores da música de concerto internacional como Palestrina, Tallis, Scandello, Dowland, Mozart, Debussy, Finzi, Lauridsen, entre outros.

As temáticas abordadas serão: didática e dinâmica de ensaio, comunicação gestual eficiente, sonoridade, características estilísticas, saúde da voz e expressividade na regência. Os alunos que frequentarem as duas aulas obrigatórias, integralmente, receberão certificado de participação. Os inscritos devem trazer as partituras estudadas e impressas para a prática durante as aulas. Os materiais estão disponíveis neste link

Cronograma da Masterclass de Regência com Eric Stark na Pucrs

14/06, das 19h às 22h | Ensaio do Coral – maestro Eric Stark, pianista e coro

(aberto aos alunos inscritos, porém a atividade não é obrigatória)

21/06 | Aula 1 – Masterclass (atividade obrigatória)

17h às 19h (pianista)

19h30 às 22h (coro+pianista)

23/06 | Aula 2 – Masterclass (atividade obrigatória)

17h às 19h (pianista)

19h30 às 22h (coro+pianista)