Comemorando oito anos, CHC Santa Casa lança projeto Sonoridades neste domingo

O aniversário de oito anos do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, celebrado no próximo domingo (5), será marcado pelo lançamento do projeto Sonoridades. Com uma programação que inclui grandes artistas, grupos e orquestras nacionais e internacionais da música instrumental em suas expressões erudita e popular, os espetáculos serão inteiramente gratuitos e irão ocupar o palco do Teatro do CHC Santa Casa até o início de 2023.

O evento que apresenta o projeto ocorre a partir das 17h e conta com a apresentação musical do grupo Choro das Gurias e do Quinteto Porto Alegre. O evento é aberto ao público e possui ingressos limitados, disponíveis no Sympla

Com o objetivo de valorizar e difundir a música instrumental, o Sonoridades inclui apresentações eruditas, no formato camerata, e de choro, com artistas renomados e também da nova geração nacional, além de dois editais públicos: um para a seleção de uma orquestra de câmara e outro para dois grupos de choro, que também irão integrar a agenda de apresentações do projeto. Os espetáculos acontecem mensalmente, em programação alternada. A curadoria é de Vagner Cunha (música erudita) e Márcio Gobatto (choro). Além dos shows presenciais, ainda haverá um curso virtual para artistas e apreciadores de choro, com teoria e prática, comandado por Arthur de Faria e Luiz Machado.

No domingo, duas apresentações irão embalar o lançamento do projeto. Abrindo o evento, a trilha sonora fica por conta do Quinteto Porto Alegre, um grupo de música de câmara formado por trompete, trombone, trompa e tuba. E para fechar a tarde, o grupo Choro das Gurias traz a sonoridade de mulheres gaúchas em uma linguagem musical voltada para a música brasileira, através do choro.