Primeira edição do Baile do Puxa recebe Gretchen no Bar Opinião

Porto Alegre recebe neste final de semana a primeira edição da festa Baile do Puxa. O evento acontece neste sábado (4), às 23h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). A grande estreia conta com a participação ilustre de uma das mais carismáticas artistas brasileiras, a cantora e bailarina Gretchen.

Sympla Os ingressos estão disponíveis através da plataforma, por valores entre R$ 35,00 e R$ 50,00.

O line up completo do evento promete ainda muita diversão e brasilidade com os renomados DJs Ricardo Pont (Ricktocadisco) e Nanni Rios. Eles irão trazer para o palco muito da cultura carnavalesca e pitadas de atualidades com pop e funk. A drag queen Rita d’Libra estará presente para fazer a tradução do show principal para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).