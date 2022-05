Chitãozinho & Xororó celebram 50 anos em especial na TV Globo

Se os versos de Evidências, de 1989, são cantados a plenos pulmões por fãs de diferentes gerações Brasil afora, isso é apenas uma amostra da importância de uma dupla de cantores que revolucionou a música sertaneja brasileira ao longo de 50 anos de existência. E que também produziu inúmeros clássicos do gênero, que geram identificação em uma legião de brasileiros. Para celebrar a trajetória de José Lima Sobrinho e Durval de Lima, os ídolos Chitãozinho & Xororó, e sua contribuição para a construção da cultura popular e da identidade nacional, a TV Globo exibe o especial Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história, que vai ao ar nesta quarta-feira (1), após Pantanal.

Produzido pela equipe do Conversa com Bial, com direção artística de Monica Almeida e direção geral de Gian Carlo Bellotti, o programa contará com diferentes e emocionantes momentos que conjugam entrevistas conduzidas por Pedro Bial com resgates inéditos, suportados por um rico material de arquivo, e musicais.