Livro analisa trajetória de grandes nomes da publicidade no Brasil

O livro 'Do porão ao poder', escrito pela redatora Graça Craidy, aborda uma reviravolta até então impensável nas agências de publicidade brasileiras entre as décadas de 1970 e 1990: nomes da criação, conhecidos somente por ideias atrevidas em texto e arte, passam a ocupar os mais altos cargos da hierarquia empresarial. Graça analisa as trajetórias de Roberto Duailibi, José Zaragoza, Francesc Petit, Neil Ferreira, Washington Olivetto e Nizan Guanaes na publicidade.

A história mostra como os publicitários tiveram sucesso no comando de suas respectivas agências, mostrando como a mudança nos padrões contribuiu para qualificar e afirmar o setor da propaganda no país e torná-lo reconhecido e premiado no exterior. A obra de 240 páginas foi editada pela Dialética e está disponível no site da editora e também na Amazon, Estante Virtual, Magalu, Fnac e Barnes & Noble, nas versões impressa e digital. Na editora, a versão impressa custa R$ 64,90 e, a digital, R$ 34, 90.

Graça atuou como redatora publicitária durante 40 anos. Natural de Ijuí, iniciou sua carreira em Porto Alegre, mas consolidou-a em São Paulo, onde trabalhou a maior parte do tempo. De volta à Capital gaúcha, Graça atuou no ensino superior, quando lecionou Processo Criativo na ESPM-Sul, de 2005 a 2008, e fez mestrado, concluído com grau máximo, na PUCRS.

No prefácio da obra, Christa Berger, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-doutora pela Universidade Autônoma de Barcelona, observa que “a publicidade carece de bibliografia acadêmica e a perspectiva desenvolvida pela autora contribui para mostrar como as histórias de vida se cruzam com a história do Brasil e como o mercado inspira a produção de ideias, que por sua vez são as ideias que já circulam na sociedade”. Para ela, o livro é bem-vindo para alunos de comunicação, alunos de história, para os publicitários e para aqueles que desfrutam da leitura de um bom texto sobre a Indústria Cultural no Brasil”.

Na opinião de Christa, o livro conta a história da publicidade brasileira ao identificar continuidades e rupturas, ao reconhecer os sujeitos no tempo em que atuam. “Aprecio, particularmente, o ritmo que impregna em sua narrativa para revelar o componente desencadeador das transformações na passagem de uma fase a outra”, destaca a autora do prefácio. O trabalho acadêmico se apoiou em linhas do pensamento de Pierre Bourdieu e teses sobre cultura de Raymond Williams e Stuart Hall.

A capa do livro tem ilustrações da própria Graça Craidy, que se tornou artista plástica após encerrar sua atividade na propaganda.