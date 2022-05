Documentário de Boca Migotto aborda patrimônio histórico gaúcho

O processo de restauro de um prédio que abrigou um antigo cinema na cidade de Feliz é o ponto de partida para uma grande discussão sobre a preservação do patrimônio arquitetônico no Brasil e na Europa. Essa reflexão deu origem ao curta-metragem Isto aqui vai ser muito valorizado, dirigido por Boca Migotto, que será lançado nesta segunda-feira (30), às 16h, nas redes sociais da Escaiola Arquitetura Rara.

Abordando o cotidiano de trabalho de especialistas na área, a iniciativa tem como objetivo democratizar o conhecimento sobre a preservação do patrimônio histórico no estado, mostrando que a conservação também tem como consequência a valorização da cultura local de cada comunidade.

Construído no século XIX, o cinema do Casarão Amália Noll, em Feliz, é um exemplo dessa necessidade. Após passar décadas vazio, o prédio foi tombado como patrimônio do município e agora será restaurado.