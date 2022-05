Baterista da banda Yes, Alan White morre aos 72 anos

A banda Yes anunciou nesta quinta-feira (26) a morte do baterista do conjunto, Alan White. Ele tinha 72 anos e não teve a causa da morte especificada.

"É com muita tristeza que o Yes anuncia que Alan White, seu amado amigo e baterista há 50 anos, morreu, aos 72 anos, depois de uma breve doença", afirma o comunicado, divulgado nas redes sociais da banda.

Nascido em Pelton, na Inglaterra, White começou a ganhar notoriedade no cenário musical internacional em 1969, quando John Lennon o convidou para se juntar à Plastic Ono Band, banda que formou ao lado da esposa, Yoko Ono, após a dissolução dos Beatles.

A chegada à Yes se deu em 1972, substituindo o baterista original, Bill Bruford. White fez parte da gravação dos maiores sucessos do conjunto de rock, como "Owner of a Lonely Heart", "The Gates of Delirium" e "Heart of the Sunrise", e era o membro mais antigo em atividade na formação atual.

O músico deixa uma esposa, Rogena White, com quem era casado desde 1981, e dois filhos, Jesse e Cassi.