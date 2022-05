Teatro do Sesc apresenta o musical infantil Bichos Dançantes

Novo espetáculo da Focus Cia de Dança, do Rio de Janeiro, chega a Porto Alegre para duas apresentações no Teatro do Sesc de Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340) nesta sexta-feira (27), às 14h, e no sábado (28), às 16h. Com direção, texto, concepção e coreografia de Alex Neoral, Bichos dançantes conta com vozes de grandes artistas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma