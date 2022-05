Ray Liotta morre aos 67 anos na República Dominicana

Cristine Pires

Ray Liotta morreu aos 67 anos de idade na República Dominicana, enquanto dormia. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o ator estava no Caribe gravando o filme "Dangerous Waters" - Águas Perigosas, na tradução livre. A publicação revela ainda que Liotta estava com a noiva, Jacy Nittolo, com que passou a viver desde 2020, e que acompanhava as filmagens. O ator deixa a filha Karsen Liotta, do casamento anterior com Michelle Grace.