Ator gaúcho concorre a prêmio no Festival de Cinema de Vassouras

Protagonista do longa Verona, o ator gaúcho Lucas Zaffari, de 32 anos, está concorrendo ao prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Vassouras, no Rio de Janeiro, que está acontecendo desde o dia 22 e se estende até domingo (29). Na ocasião, ele disputa o troféu com os atores Du Moscovis, Reynaldo Gianecchini e o argentino Javier Drolas.

Inspirado na obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare, Verona retrata a paixão dos protagonistas Juliana (Marcela Fetter) e Rodrigo (Lucas Zaffari), filhos de famílias rivais de Bagé, na fronteira entre Brasil e Uruguai. A trama se passa entre o Natal e o Ano Novo, quando o casal de namorados tenta revelar o romance aos parentes, que mantêm conflitos por gerações em decorrência de uma disputa de terras.

O longa-metragem foi uma das últimas idealizações do ator Leonardo Machado, falecido em 2018. Com direção de Ane Siderman, sua viúva, e roteiro de Paulo Nascimento, que reescreveu e finalizou após a morte do amigo, o filme rodou o mundo em 28 países e já conquistou mais de 60 prêmios.