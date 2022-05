Ospa recebe a soprano Tati Helene no concerto deste final de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta neste sábado (28) uma das grandes obras do compositor Richard Strauss, Uma vida de herói, no concerto homônimo marcado para 17h. Nesta semana, o regente convidado é o maestro japonês Kiyotaka Teraoka.

Soprano de destaque no cenário lírico brasileiro, Tati Helene será a solista do espetáculo. Essa será a sua primeira apresentação com a Ospa e caberá a ela interpretar a peça La mort de Cléopâtre, escrita em 1929 pelo compositor francês Hector Berlioz.