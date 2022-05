Festival de Filmes Teixeirinha leva sessões gratuitas a municípios gaúchos

A partir desta quinta-feira (26), um festival itinerante vai marcar o reencontro dos gaúchos com o cinema estrelado por Teixeirinha. A proposta é levar gratuitamente, para diferentes cidades do Estado, doze filmes, estrelados entre 1967 e 1981, que contam com produção, atuação e roteiro do artista gaúcho, que fez sucesso em todo País.

O Festival de Filmes Teixeirinha abre a partir das 19h, no Parque das Cucas - Kuchenfest, em Rolante, cidade natal de Vitor Mateus Teixeira. A abertura trará uma execução da música Querência Amada pelo Coro Municipal de Rolante, sob a regência do maestro Giovani Costa, e segue com a projeção do filme Coração de Luto. Durante o fim de semana, na sequência, os conterrâneos poderão assistir, no Centro Cultural da Cidade, os outros onze filmes que integram a programação (Motorista sem Limite, Ela Tornou-se Freira, Teixeirinha a 7 Provas, Pobre João, A Quadrilha do Perna Dura, Carmem a Cigana, Na Trilha da Justiça, O Gaúcho de Passo Fundo, Meu Pobre Coração de Luto, Tropeiro Velho e A Filha de Iemanjá).

A filmografia de Teixeirinha é formada por comédias, dramas e aventuras, que revelam cenas de sua intimidade em andanças pelos palcos do País e do exterior. Desde os anos 1960, os filmes foram vistos, segundo a Fundação Teixeirinha, por mais de 10 milhões de pessoas, somando-se aos 190 milhões de discos que o compositor teria vendido em todo o Brasil.