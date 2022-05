Museu do Doce inaugura exposição que restaura obras de arte

Nesta terça-feira (24), às 18h, o Museu do Doce de Pelotas (Praça Coronel Pedro Osório, 8 - Pelotas) inaugura a exposição História e memórias do Rio Grande do Sul a partir da restauração de uma obra de arte: Projeto laboratório aberto de conservação e restauração de bens culturais.

A mostra apresenta a produção Alegoria, sentido e espírito da Revolução Farroupilha, uma pintura de grandes dimensões de autoria do artista Helios Seelinger. As visitações acontecem de terça a domingo, das 14h às 18h.

A professora Andréa Lacerda Bachettini, coordenadora do projeto, explica que, além da pintura, acompanham a exposição uma série de textos, imagens e objetos que falam sobre a história do artista e do seu respectivo trabalho, bem como sobre todas as etapas da restauração realizada para que a obra pudesse novamente ser vista pelo público.

Os espectadores terão ainda a oportunidade de compreender todas as etapas de um projeto dessa dimensão, desde aspectos logísticos, como exames e procedimentos prévios preparatórios, até ações propriamente ditas de conservação.