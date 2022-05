Banda O Grilo anuncia show extra no Agulha na próxima sexta-feira

Sympla Com a primeira data esgotada, a banda O Grilo vem a Porto Alegre pela primeira vez com direito a dose dupla de show no bar Agulha (R. Conselheiro Camargo, 300). A nova apresentação está marcada para sexta-feira (27), às 21h, um dia depois da performance de estreia na capital gaúcha. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataformapor valores entre R$ 60,00 e R$ 120,00.

O quarteto que sobe ao palco é a mistura perfeita para uma banda cheia de autenticidade. A junção de Pedro, Lucas, Felipe e Gabriel formam uma pluralidade de referências que vem de Manaus até o Rio de Janeiro. Assim, ritmos brasileiros, guitarras de rock e muita poesia na letra se entrelaçam ao longo das músicas.

Donos do hit do TikTok Serenata existencialista, O Grilo coleciona números equiparados a grandes grupos do cenário alternativo brasileiro. A banda também já conquistou o coração de grandes festivais, como o Lollapalooza, ao abrir o Palco Onix em 2019 em conjunto com a Rádio Rock 89.