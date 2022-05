Rihanna dá à luz seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky

A cantora Rihanna deu à luz seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky. O menino, que ainda não teria nome definido nasceu na última sexta-feira (13), em Los Angeles, Estados Unidos, segundo informações do site TMZ.

O casal anunciou a espera do primeiro filho em janeiro com uma sessão de fotos para a revista People. Desde então, a artista vinha desfilando com looks exóticos e barriga à mostra. A última vez foi em 9 de maio quando ela e Rocky jantaram no Giorgio Baldi.

A gravidez, no entanto, teve momentos conturbados com a prisão de A$AP Rocky em abril, por suspeita de envolvimento em um tiroteio ocorrido em novembro de 2021. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 550 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões.

Rihanna e A$AP começaram o namoro em janeiro de 2020, segundo o jornal britânico The Sun. Os dois haviam sido vistos em Nova York e, segundo uma fonte ouvida pelo tabloide, teriam ficado juntos em um hotel na cidade americana.