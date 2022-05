Bolsa de Arte recebe a primeira exposição do carioca Daniel Lannes em Porto Alegre

Com doze obras no catálogo, a galeria Bolsa de Arte (Rua Visconde do Rio Branco, 365) inaugura neste sábado (21) a exposição Baderna, do carioca Daniel Lannes. A mostra apresenta um panorama recente das produções do artista, que é um dos principais nomes da sua geração na pintura.

As visitações podem ser feitas até o dia 16 de julho, de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min.

A carreira de Lannes é marcada por pinturas a óleo que retratam cenas da história do Brasil com um olhar atualizado e irônico: cenas do império, personagens da elite e elementos da cultura de massa ocidental fazem parte de suas telas.

O nome Banderna remete à chegada da bailarina italiana Marietta Baderna no Brasil, no século XIX, que escandalizou a sociedade da época ao unir o balé clássico às danças afro-brasileiras.