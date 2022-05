Luc Ferry e Steven Johnson estão entre atrações do Fronteiras do Pensamento 2022

www.fronteiras.com Com a temática Tecnologias para a vida, a temporada de 2022 do Fronteiras do Pensamento chega em Porto Alegre com 12 conferências, que acontecerão em formato híbrido entre os meses de junho e dezembro - seis presencialmente e outras seis virtuais. Os passaportes, vendidos no formato presencial + online ou 100% online, já estão à venda. Inscrições podem ser feitas no site

O evento trará grandes pensadores da atualidade - entre eles o filósofo francês Luc Ferry, o escritor americano Steven Johnson, a psicanalista francesa Élisabeth Roudinesco e o físico brasileiro Marcelo Gleiser. Por outro lado, nomes nacionais como o neurocientista Sidarta Ribeiro, a psicanalista Maria Homem, a geneticista Mayana Zatz e a pensadora digital Martha Gabriel integram a programação das palestras virtuais, que será liberada no dia 1º de julho.

Uma das novidades desta temporada é a realização das conferências na Casa da Ospa (Av, Borges de Medeiros, 1.501), sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Um grupo de músicos, sob a curadoria do maestro Evandro Matté, deverá fazer a abertura dos encontros, proporcionando uma experiência cultural mais rica.

Outra parceria cultural que acontecerá em algumas das noites presenciais do evento envolve a 13ª Bienal do Mercosul, onde o público poderá apreciar uma intervenção ou obra, com curadoria da Bienal dentro do projeto Fronteiras.

Conferências presenciais

29 de junho – Steven Johnson

10 de agosto – Stuart Firestein e Natalia Pasternak

31 de agosto – Frédéric Martel

21 de setembro – Luc Ferry

19 de outubro – Élisabeth Roudinesco

09 de novembro – Marcelo Gleiser