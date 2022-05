Filme sobre maternidade e sociedade patriarcal estreia nos cinemas da Capital

Premiada curta-metragista, Thais Fujinaga estreia na direção de longas com o filme A felicidade das coisas, que estreia nos cinemas brasileiros neste final de semana. O roteiro, assinado pela diretora, faz analogias entre os acontecimentos mais concretos do filme com a situação do Brasil num delicado momento de impacto político.

Na trama, Paula (Patrícia Saravy), de 40 anos, está grávida de seu terceiro filho. Com as crianças, ela se hospeda na modesta casa de veraneio que a família comprou há pouco, no litoral paulista. Além dos filhos, ela também conta com a companhia de sua mãe (Magali Biff).

Construir uma piscina está entre as melhorias que pretende fazer no imóvel, mas as coisas não se mostram muito favoráveis a esse sonho por conta de problemas financeiros. Ao mesmo tempo em que isso acontece, sente que seu filho adolescente está se afastando ao descobrir um novo mundo na medida em que amadurece.