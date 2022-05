Britânicos do McFly chegam a Porto Alegre para show no Pepsi On Stage

Dez anos depois de sua última visita ao Brasil, a banda britânica McFly faz show em Porto Alegre neste domingo (22), às 19h, no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995). Ainda há ingressos disponíveis (a partir de R$ 204,00) pelo site Tickets for Fun. Entradas adquiridas para as datas anteriores, adiadas em decorrência da pandemia, seguem válidos para a nova data.

A passagem da banda pelo País começou por São Paulo (foto), nos dias 17 e 18, e passa por Curitiba e Belo Horizonte antes de desembarcar na Capital. O giro promove o lançamento de The Lost Songs, um álbum de músicas inéditas e não divulgadas dos arquivos da banda que está nas principais plataformas de streaming. Cada faixa é acompanhada por um vídeo do YouTube, com informações sobre o processo de composição e gravação.