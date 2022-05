Jazz de João Maldonado chega ao Espaço 373 nesta sexta-feira

Nesta sexta (20), às 21h, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe o pianista João Maldonado para um show inédito, que vai de solo a sexteto, assim como as apresentações nas famosas formações de jazz de Nova Iorque.

No repertório do espetáculo, o artista interpreta canções dos seus próprios álbuns, como Beauty, vencedor do Prêmio Açorianos de Música em 2020 como Melhor Disco Instrumental, e Solitude, primeiro trabalho só de piano da sua carreira. Além disso, ele apresenta ainda clássicos de nomes como Art Blakey, Ellis Marsalis, Wayne Shorter e William Gillok.

Na ocasião, Maldonado contará com as participações de Amauri Iablonovski (tenor, alto e soprano sax), Cristiano Ludwig (tenor sax), Gian Becker (trompete), Miguel Tejera (contrabaixo) e Daniel Vargas (bateria).