Pepsi On Stage recebe show inédito de Matuê, Teto, WIU e DJ Nox

Nesta sexta-feira (20), às 22h, o palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995) um show inédito com Matuê, Teto, WIU e DJ Nox. Os quatro grandes nomes do rap e do trap nacional estarão pela primeira vez juntos em Porto Alegre na noite batizada de 30CITY. Todos os ingressos para o evento já estão esgotados.

Quem lidera a noite é Matheus Brasileiro, o Matuê, fenômeno que vem reunindo multidões pelo país e que acaba de se apresentar no Lollapalooza. O rapper Teto também estará presente. Ele recentemente emplacou o single M4, que inclui participação especial de Matuê.

Os outros artistas que também sobem ao palco são DJ Nox e o rapper WIU, que além das próprias músicas também produz faixas e criação de beats para outros músicos. Os ingressos adquiridos para o show do Matuê, marcado para 27 de março no Opinião, seguem válidos para esta sexta-feira, sendo destinados ao setor pista do Pepsi On Stage.