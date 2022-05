Ingressos para show extra do Bloco da Laje começam a ser vendidos nesta quarta-feira

Depois de esgotar em apenas 4h todos os ingressos para o show que marca o retorno presencial do Bloco da Laje no dia 25 de junho, o coletivo decidiu abrir uma sessão extra para todos os foliões que não conseguiram garantir os bilhetes. As vendas oficiais para a nova data - 26 de junho - começam nesta quarta-feira (18) às 12h, através da plataforma Sympla. As duas apresentações acontecem na quadra da Banda Saldanha (Rua Padre Cacique, 1355), respectivamente às 17h e às 15h.

Após dois anos de isolamento social, desviando das agruras das quais toda a classe artística esteve sujeita, a alegria pelo reencontro presencial toma conta de todos no show Quatro Estações. O espetáculo traz o repertório tradicional do Bloco num ritual de retorno que celebra a vida e a troca, marcando este recomeço.

Canções como Recanto africano, Lá vem gente, O que tu tem cidadão, Pregadão, Deixa brincar e Terremoto clandestino prometem sacudir a quadra da Saldanha nas vozes, tambores, guitarras, chocalhos e corpos da Laje, com seus azuis, vermelhos e amarelos vibrantes.

O espaço escolhido para a celebração, tradicional reduto da cultura popular da cidade, receberá ainda performances de DJs para embalar esse dia histórico na vida do Coletivo e seus integrantes: público e artistas pulsando novamente juntos no ritmo do Bloco da Laje.