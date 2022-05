Reportagem cultural do Jornal do Comércio é premiada no Prêmio Sintergs de Jornalismo

Escrita por Rafael Gloria, a reportagem cultural Os tesouros da Biblioteca Pública do Estado , publicada pelo caderno Viver do Jornal do Comércio, conquistou o 3º lugar na categoria Impresso do 1º Prêmio Sintergs de Jornalismo. A cerimônia aconteceu na noite desta quinta-feira (12), em evento na sede do sindicato.

A diversidade dos trabalhos e dos veículos de imprensa tradicional e alternativa, da Capital e do Interior, marcou a premiação. Repórteres do Correio do Povo, da Zero Hora, do site Sul21 e do podcast Bendita Sois Vós foram consagrados com o primeiro lugar nas categorias Impresso, Fotografia, Online e Eletrônico, respectivamente.

A comissão julgadora foi formada por representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors), da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado (Arfoc-RS), da assessoria de comunicação do Sintergs e da diretoria de Comunicação do sindicato, além de jornalista de mercado e servidor jornalista associado ao Sintergs.

A seguir, a lista completa de vencedores:

Categoria Online

1º lugar

Luís Gomes - Sul21

Trabalho: Desde 2016, RS perdeu 17,6% de servidores na ativa: ‘Estado não quis ficar comigo’

2º lugar

Danton Júnior e Carolina Pastl - Correio do Povo

Trabalho: Colmeias ameaçadas

3º lugar

Eduardo Pinzon - GauchaZH

Trabalho: Por que Porto Alegre tem uma das maiores taxas de infecção por sífilis do Brasil

Categoria Eletrônico

1º lugar

Tércio Saccol - podcast Bendita Sois Vós

Trabalho: Servidores públicos entre a exaustão e a retórica

2º lugar

Eduardo Matos - Rádio Gaúcha

Trabalho: Desarticulada quadrilha que vendia carne de cavalo como se fosse de gado no RS

3º lugar

Rodrigo D’avila - Rádio Comunitária, de Frederico Westphalen

Trabalho: Um sentinela em defesa da saúde dos gaúchos

Categoria Fotografia

1º lugar

Jefferson Botega - Zero Hora

Trabalho: Refúgio Cinzento

2º lugar

André Ávila - Zero Hora

Trabalho: Patrimônio Intocado

3º lugar

Jorge Leão - Brasil de Fato RS

Trabalho: Veja como você vai pagar a conta da reforma administrativa

Categoria Impresso

1º lugar

Mauren Xavier - Correio do Povo, Caderno + Domingo

Trabalho: Descrença na carreira - Ainda vale a pena ser servidor público?

2º lugar

Danton Júnior - Correio do Povo, caderno Correio Rural

Trabalho: Abates clandestinos desafiam fiscalização

3º lugar

Rafael Gloria - Jornal do Comércio, caderno Viver

Trabalho: Os tesouros da Biblioteca Pública do Estado