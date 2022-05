Banda Sepultura faz show do álbum 'Quadra' em Porto Alegre em agosto

Uma das principais bandas do trash metal mundial, o Sepultura, criado em 1984 em Belo Horizonte (MG), retorna a Porto Alegre em agosto com o show do álbum Quadra. A apresentação ocorre no dia 19 de agosto, às 21h, no Teatro do Bourbon Country.

Lançado em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia, Quadra começa agora a ser apresentado ao vivo aos fãs da banda no Brasil e em países como Reino Unido, Bélgica, Alemanha e Itália, entre outros. “Estamos ansiosos para retornar e encontrar com os fãs”, comenta Andreas Kisser (guitarra), que compõe o grupo ao lado de Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria).

O disco foi inspirado no antecessor Machine Messiah, lançado em 2017, considerado um disco diferente na história do Sepultura, com o uso de elementos inusitados. Andreas pontua que Quadra é a consequência do crescimento do Sepultura como banda e que esse álbum permitiu explorar novas possibilidades. “O lado A é mais tradicional, thrash metal, que representa o discurso do Sepultura, mas com elementos novos; o B é mais percussivo, com ritmos brasileiros; o C vai um pouco mais além com o violão, tem o instrumental como característica geral; e o D é aquela coisa mais ‘groovada’, lenta, com melodia”, explica.

Ao longo da carreira, o Sepultura lançou 15 discos, além de EPs, álbuns ao vivo e coletâneas. A partir dos anos 1990, a banda começou a fazer sucesso no exterior. O álbum Arise, lançado em 1991, vendeu mais de 1 milhão de cópias e ficou na posição 119 no top 200 da Billboard. No mesmo ano, o Sepultura se apresentou no Rock in Rio para um público de 100 mil pessoas.

Em agosto do ano passado, o grupo lançou o álbum SepulQuarta , nascido a partir de um quadro semanal criado pela banda em seu canal do YouTube a cada quarta-feira em bate-papos e jam sessions virtuais. Além de revisitar o repertório, SepulQuarta, contou com músicas que não são tocadas habitualmente em shows da banda e contou com participações especiais de nomes como João Barone (Os Paralamas do Sucesso), Matt Heavy (Trivium) e Scott Ian (Anthrax), entre outros.

Serviço:

Local: Teatro do Bourbon Country

Endereço: Av. Túlio de Rose, 80 - 71 - Jardim Europa, Porto Alegre

Data: 19 de agosto de 2022

Horário: 21h

Classificação: Livre

Valores Lote 1:

Pista premium: R$ 260,00

Pista: R$ 120,00

Camarote em pé: R$ 300,00

Mezanino: R$ 200,00

Galeria alta em pé: R$ 150,00

Plateia alta: R$ 250,00

Galeria mezanino em pé: R$ 130,00

Valores Lote 1 - Ingresso Solidário*

Pista premium: R$ 156,00

Pista: R$ 72,00

Camarote em pé: R$ 180,00

Mezanino: R$ 120,00

Galeria alta em pé: R$ 90,00

Plateia alta: R$ 150,00

Galeria mezanino em pé: R$78,00

* Os valores são referentes a 40% de desconto, mediante doação de 1kg de alimento, aplicado aos valores totais dos setores.