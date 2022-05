GRUPOJOGO retoma oficinas presenciais com oficina de teatro

Estão abertas as inscrições para a oficina de criação e montagem do GRUPOJOGO, que desde 2015 desenvolve um projeto pedagógico com o objetivo de fomentar novos artistas para a cena teatral. Os interessados devem entrar no site do coletivo

Neste ano, o espetáculo final de conclusão será inspirado em Campeões do mundo, do autor brasileiro Dias Gomes. O curso é aberto para maiores de 16 anos que estejam interessados em exercitar seu potencial criativo, expressivo e comunicativo

As aulas acontecem na Rua Santa Cecília 1.538, nas terças e quintas, das 19h30min às 22:00, a partir do dia 17. O investimento é de R$ 1.600,00. Alexandre Dill, Louise Pierosan, Gustavo Susin e Guilherme Conrad orientam as atividades.