Luccas Neto traz sua Escola de Aventureiros ao Estado para dois dias de apresentação

Um dos maiores fenômenos do digital e ídolo da nova geração, Luccas Neto volta ao Rio Grande do Sul para apresentar o consagrado musical Luccas Neto e a escola de aventureiros. As sessões acontecem no sábado (14) no Teatro Feevale, às 15h; e no domingo (15), às 11h30min e às 15h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685).

O show é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais. Sempre preocupado com as lições e seu legado, Luccas demonstra de forma didática e afetiva desde a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo.