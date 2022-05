Tributo ao Coldplay chega ao Araújo Vianna neste sábado

Adaptando a estrutura de shows em estádios para dentro de teatros e casas de show, Coldplay Experience Tribute chega ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (14), às 21h, para uma performance marcada pela riqueza de detalhes e equipamentos de última geração.

As semelhanças físicas e vocais de Thiago Gonçalves com o vocalista da banda britânica levam o espectador para uma imersão musical e visual ainda maior. Além dos recursos luminosos do próprio espetáculo, o público pode adquirir na loja montada no espaço vários tipos de luminosos para interagir durante o show.