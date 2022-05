Bourbon Country recebe show do maior tributo do Elvis Presley

O maior artista-tributo ao rei do rock Elvis Presley chega em Porto Alegre neste sábado (14) para uma apresentação no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) às 21h. Parecido com o ídolo fisicamente, além de cantar e dançar como ele, o britânico Ben Portsmouth é o primeiro não norte-americano a conquistar o título do Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest.

No show, Ben interpreta os clássicos de Presley, passando em revista a trajetória do ícone de gerações. O repertório contempla o início de sua carreira, com Jailhouse rock e All shook up; o período em que brilhava no cinema; e os sucessos dos anos 60 e 70, como Love me tender e Surrender.