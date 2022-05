Imperadores do Samba conquista título dos desfiles em Porto Alegre pela 21ª vez

A Imperadores do Samba é a grande campeã dos desfiles de Carnaval 2022 em Porto Alegre. Com o samba-enredo Um Espetáculo entre os Palcos da Cidade, a escola somou 159,9 pontos e ficou em primeiro lugar na Série Ouro dos desfiles, após apuração ocorrida nesta terça-feira (10).

Agora, a vermelho e branco soma 21 títulos, igualando a Bambas da Orgia, que fez 159,6 pontos e ficou em segundo lugar. A terceira posição ficou com a Imperatriz Dona Leopoldina, enquanto a Império da Zona Norte acabou caindo para a Série Prata.

A apuração, porém, teve momentos de confusão. Revoltados com as notas dos jurados, integrantes de algumas escolas se exaltaram, e a discussão resultou em um quebra-quebra, com direito a correria e agressões físicas. Após a intervenção da Brigada Militar, a apuração foi retomada, mas o clima tenso seguiu. "Carnaval é expressão legítima da cultura popular. E cultura é paz, colaboração, entretenimento. Acompanho com tristeza e lamento profundamente os episódios de violência que ocorrem na apuração", afirmou o prefeito Sebastião Melo, em manifestação nas redes sociais.

A Série Prata ficou com a Realeza, que sobe para a Ouro ao lado de Unidos de Vila Isabel. A Série Bronze foi vencida pela escola Filhos de Maria.

Confira o resultado final do Carnaval 2022 em Porto Alegre:

Grupo Ouro

1 – Imperadores do Samba

2 – Bambas da Orgia

3 – Imperatriz Dona Leopoldina

4 – Estado Maior da Restinga

5 – Fidalgos e Aristocratas

6 – Império do Sol

7 – União da Vila do IAPI

8 – Acadêmicos de Gravataí

9 – Império da Zona Norte

Grupo Prata

1 – Realeza

2 – Unidos de Vila Isabel

3 – União da Tinga

4 – Praiana

5 – Copacabana

6 – Unidos da Vila Mapa

7 – Samba Puro

Grupo Bronze

1 – Filhos de Maria

2 – Protegidos da Princesa Isabel

3 – Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro

4 – Acadêmicos da Orgia

5 – Unidos do Guajuviras

6 – Cohab Santa Rita