Escola de Espectadores de Porto Alegre retoma atividades

A Escola de Espectadores de Porto Alegre (EEPA), projeto gratuito idealizado e coordenado pelo jornalista e dramaturgo Renato Mendonça, retoma as atividades no próximo sábado (14). O encontro ocorre das 10h às 12h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico).

Além de ser definida a distribuição de convites para espetáculos do Festival Palco Giratório/Sesc-RS de 2022, a aula inaugural deste ano contará com apresentação ao vivo de uma versão pocket do monólogo De Profundis: Epistola in Cárcere et Vinculis, dirigido por Dilmar e Gabriel Messias, e encenado por Elison Couto.

Para participar das aulas da EEPA não é necessário ter pré-requisitos. Assim como todo o projeto, a matrícula de novos alunos é gratuita, e será feita na data e local do primeiro encontro deste ano. Na edição de 2022, a Escola conta com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), através da cedência do espaço para os encontros da EEPA, que ocorrerão sempre no Teatro de Arena.