Curta-metragem conta história adaptada de Romeu e Julieta em Libras

Adaptado do clássico de William Shakespeare, Romeu e Julieta do Grupo Signatores estreia no próximo dia 14 de maio, durante o 24º Cultura Inglesa Festival. O curta-metragem com elenco composto somente por atores surdos, e dirigido por Adriana Somacal, apresenta os conflitos vivenciados pela comunidade surda no Brasil, através de um embate entre Montéquios e Capuletos, durante as festas de Carnaval.

Rodado em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o filme viabiliza legendas em Português e Inglês; e em breve terá uma versão com recursos de áudio-descrição. "Mas o destaque é a linguagem de sinais, que tem tamanha importância na narrativa que é quase como se fosse mais um personagem" da trama, observa a diretora.

Doutoranda em Teatro pela Universidade de Santa Catarina (Udesc); Mestre e Licenciada em Teatro pela Ufrgs, e professora de Teatro Bilíngue (Libras e Português) no Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC), Adriana pesquisa a obra do dramaturgo através da linguagem de sinais desde 2017. "O texto de Shakespeare é poético e extremamente visual, então o recurso de Libras se torna perfeito, porque também é visual", considera a diretora. Ela sinaliza outra escolha com critério de representatividade: "Neste filme, Romeu e Julieta são interpretados por atores pretos, pois consideramos que o protagonismo de atores pretos e surdos é muito importante", reforça.

Adriana comenta que antes de se tornar um curta-metragem, o projeto original previa uma peça de teatro com estreia agendada para 2020 - que acabou não ocorrendo em função da pandemia de Covid-19. Neste período, o Grupo Signatores decidiu alterar o formato da montagem para o audiovisual. "A partir daí, o roteiro foi completamente reformulado e toda a produção foi remodelada - fomos atrás de uma equipe preparada para a linguagem cinematográfica. Nosso maior desafio foi adaptar o orçamento."

As filmagens acabaram ocorrendo somente em 2021, no teatro Bruno Kiefer e em outras dependências da Casa de Cultura Mário Quintana. O resultado é uma obra de 14 minutos de duração. "No entanto, trabalhamos em torno de dois anos para que tudo fosse concluído, desde a pré-produção, passando pelas filmagens (que cumpriram todos os protocolos de segurança contra a Covid-19) até a pós-produção", resume Adriana.

Ao explicar que a adaptação do clássico chega com uma estética contemporânea, a diretora destaca que a Verona da história do filme é uma cidade fictícia. "Apostamos em uma estética visual poética, experimental e híbrida, que transita entre o cinema e o teatro. Não tentamos recriar nada de forma realista; e é importante frisar que este trabalho foi roteirizado e produzido como curta-metragem, não se trata de teatro filmado", pondera.

Além de dirigir, Adriana Somacal assina a adaptação de roteiro em conjunto com Eduardo Ayres. A produção executiva é de Daniela Lopes e Eduardo Ayres; enquanto Gil Tuchtenhagen responde pela direção de fotografia; e Valéria Verba assina a direção de arte. "Queremos passar o entendimento de que as pessoas surdas apenas se comunicam com uma linguagem diferente, e integram uma minoria linguística, sem mostrar a falta de algo, mas, pelo contrário, o potencial da linguagem de sinais", explica a diretora desta nova versão de Romeu e Julieta.

Adriana conta com outras experiências na área das artes cênicas e audiovisuais com surdos e assina a direção das peças de teatro Alice no País das Maravilhas (2015), O ensaio de Alice (2013), Memória na ponta dos dedos (2012), e Aventuras no Reino Surdo (2011). Também dirigiu o curta-metragem Entre Palhaços e Parafusos (2021) e o documentário Iyalodês: Diálogos sobre maternidade, surdez e negritude (2022), produção voltada a discutir a maternidade de mães surdas, pretas e de periferia.

Ela afirma que esta é a primeira vez que o clássico de Shakespeare é apresentado em uma produção de curta-metragem com recursos de Libras no Brasil, e celebra a parceria com o festival da Cultura Inglesa, que colocou a equipe em contato com produções brasileiras e britânicas.

No filme, os acontecimentos são apresentados sob a ótica de um apresentador de TV, que comanda um programa sensacionalista. "O amor dos jovens nasce não somente em meio a uma realidade de ódio, rivalidade entre as gangues Capuletos e Montéquios, mas também em meio à exploração da violência pela mídia", explica. Desta forma, o grupo busca questionar o papel da mídia e das redes sociais na incitação ao ódio. "No curta, por exemplo, o apresentador chama o Carnaval de 'perigoso e coisa de vagabundo'", revela Adriana.