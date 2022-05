Rapper BK apresenta músicas do EP 'Cidade do pecado' no Opinião

O rapper BK traz a Porto Alegre a tour do seu mais novo recente trabalho, Cidade do Pecado. A apresentação acontece nesta quinta-feira (12), às 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos, a partir de R$ 40,00, seguem à venda no site Sympla e, sem taxa de conveniência, na Loja Planeta Surf do Bourbon Wallig.

Aos 32 anos, o artista já tem uma ampla discografia, e vem chamando a atenção da cena nacional desde 2015, com seu grupo Néctar Gang. Com produção de JXNV$, Cidade do Pecado é o primeiro trabalho lançado pelo seu próprio selo musical, Gigantes, criado em 2021. Nesse trabalho, BK expande ainda mais sua criatividade e aborda como é possível ser engolido pelas metrópoles, se perdendo em meio ao caos.