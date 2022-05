Filme sobre famílias árabes no Rio Grande do Sul terá debate na Sala Eduardo Hirtz

O documentário A Palestina brasileira, do diretor Omar de Barros Filho, foi escolhido para a próxima sessão do ciclo de conversas O que é o Cinema Gaúcho? nesta quarta-feira, às 19h na Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). O cineasta estará presente, junto com outros integrantes da equipe do filme, em evento conduzido pelo professor e pesquisador Glênio Póvoas.

O documentário foi filmado no Rio Grande do Sul e no Oriente Médio e busca as origens de famílias árabes que vieram para o Rio Grande do Sul a partir de 1948, em consequência da perda do seu território original. “O filme apresenta narrativas do vivido, resgata lugares perdidos, familiares, amigos e histórias que ficaram para trás. São memórias compartilhadas, cartas, fotografias e recordações que revivem o passado e o quanto dele ainda resta no presente, aqui no Rio Grande do Sul e na Palestina”, comenta o diretor.