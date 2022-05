Daniel Torres e Lucio Dorfman dão novos arranjos a obras de Lupicínio Rodrigues

O Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n) recebe nesta quinta-feira, às 21h, os músicos Daniel Torres e Lucio Dorfman em única apresentação do show Lupi - jazz nativo. O espetáculo trará algumas das principais obras do compositor Lupicínio Rodrigues em novos arranjos, com sonoridade jazzística e estruturados em torno do piano de Dorfman. Somando a voz característica de Torres, a ideia do projeto é sugerir um novo olhar para a perspectiva musical gaúcha, a partir do conceito de jazz nativo.

Além dos integrantes do Lucio Dorfman quarteto - Ricardo Arenhaldt (bateria), Everson Vargas (contrabaixo acústico) e Leandro Rodrigues (acordeon), o show terá participações especiais de João de Almeida Neto, Elton Saldanha, Renato Borghetti e Lupicínio Rodrigues Filho, o Lupinho, filho do homenageado. Ingressos (entre R$ 15,00 e R$ 100,00) pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.