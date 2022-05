Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado em estado grave após acidente

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Sales, o Conrado, da dupla Conrado e Aleksandro, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. Ele é vítima do acidente de ônibus que causou a morte do parceiro Aleksandro e de outras cinco pessoas da equipe neste sábado (7).

Segundo o último boletim médico, Conrado foi a primeira vítima a ser socorrida do ônibus. Ele foi encaminhado ao hospital, a princípio, com ferimentos leves. Ao dar entrada na unidade, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

Conrado está internado na UTI em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas.

Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado em estado grave. Ele passou por uma neurocirurgia na tarde deste sábado e foi operado pela equipe médica de ortopedia neste sábado.

O acidente com o ônibus ocorreu na manhã deste sábado na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou e fez com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central. O ônibus havia saído de Tijucas do Sul, no Paraná, e estava a caminho de São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show.

As outras vítimas que morreram no acidente foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calcagnoto, e os técnicos Giovani Gabriel Lopes dos Santos e Gabriel Fukuda.

A carreira de Conrado & Aleksandro começou em 2003 em Dourados (MS), com canções que misturam sertanejo universitário e 'modão'. A dupla sertaneja emplacou algumas músicas nas rádios, como Só Se For Gelada, Camionete Inteira e Tô Bebendo de Torneira, que ficou mais de seis meses entre as 30 mais tocadas no Brasil, segunda a assessoria da dupla, que destaca também que Tô Bebendo Demais marcou presença entre as 20 mais tocadas, segundo ranking da Billboard, e o último lançamento Tereré e Narguilé soma mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

O single mais recente, Efeito Borboleta, alcançou 1.5 milhões de visualizações no Youtube. No Spotify, por exemplo, a dupla conta com mais de 500 mil ouvintes mensais.

A dupla tem na discografia quatro CDs lançados, "Plano B" (2011), "Ao Vivo em Maringá" (2012, Som Livre), "Lobos" (2014, Som Livre), "Ao Vivo em Curitiba" (2015), o EP "Vivendo de Arte" (2017) e dois DVDs, "Ao Vivo em Maringá" (2012, Som Livre) e "Ao Vivo em Curitiba" (2015). "Ao Vivo em Londrina" (2019).